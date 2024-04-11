متنبئ جوي: موجة أمطار "جديدة" في عدة محافظات عراقية الأحد المقبل

شفق نيوز/ كشف المتنبئ الجوي، صادق عطية، يوم الخميس، عن حالة الطقس في الايام المقبلة ، مشيراً الى موجة امطار جديدة تتجه نحو المحافظات العراقية.

وقال العطية في منشور على صفحة الفيسبوك وتابعته وكالة شفق نيوز، "الحالة الجوية بدأت بالضعف في مدن شمال البلاد كما يظهر في حركة السحب الملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية، ويلاحظ بعض السحب الركامية الآن جهة دهوك وشمال صلاح الدين ربما تهطل منها زخات خفيفة".

وأضاف أن "يوم غد الجمعة اجواء صافية في أغلب مدن البلاد عدا بعض التكونات الممطرة السريعة في مناطق محدودة من نينوى، ويوم السبت اجواء مابين صحو وغائم جزئي، وبالليل تتكاثر السحب".

وتابع ان "يوم الأحد نعود بحالة جوية ممطرة جديدة تبدأ من جهة غرب نينوى والأنبار مساء ثم تندفع الأمطار الخفيفة ليلا نحو بغداد وصلاح الدين، ويوم الأثنين تشمل مناطق متفرقة من مدن البلاد، هي ضعيفة نسبيا حتى الآن".