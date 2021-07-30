متنبئ جوي: لا موجات حارة في الأسبوع الأول من آب بالعراق

شفق نيوز/ ذكر خبير التنبؤات الجوية صادق عطية يوم الجمعة بأن الطقس سيشهد حالة من الاستقرار مع عدم تعرض البلاد إلى موجات حارة الأسبوع المقبل.

وأشار عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى اجواء صيفية شديدة الحرارة نهارا وحارة نسبيا خلال الليل في أيام الأسبوع المقبل.

ونوه إلى ظهور بعض السحب في اجواء بعض المدن على فترات وتحديدا يوم الثلاثاء والاربعاء.

كما أفاد عطية بأنه لا توجد موجات حارة خلال الأسبوع ، وأن درجات حرارة مستقرة ، مردفا بالقول إن هناك ارتفاعا وانخفاضا احيانا بفارق درجة او درجتين.

وتحدث خبير التنبؤات الجوية عن الرياح قائلا نسبيا ستكون مستقرة ما بين غربية وشمالية غربية خفيفة الى معتدلة مع فترات من (السكون) على فترات تسبب اجواء مرهقه خصوصا مدن شرق العراق ( ميسان وديالى والسليمانية).

وتابع بالقول إن هناك توقعات بهطول زخات من الامطار الخفيفة منتصف ونهاية الاسبوع على مرتفعات شمال اربيل ودهوك .