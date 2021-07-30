سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

متنبئ جوي: لا موجات حارة في الأسبوع الأول من آب بالعراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-30T17:56:46+0000
متنبئ جوي: لا موجات حارة في الأسبوع الأول من آب بالعراق

شفق نيوز/ ذكر خبير التنبؤات الجوية صادق عطية يوم الجمعة بأن الطقس سيشهد حالة من الاستقرار مع عدم تعرض البلاد إلى موجات حارة الأسبوع المقبل.

وأشار عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى اجواء صيفية شديدة الحرارة نهارا وحارة نسبيا خلال الليل في أيام الأسبوع المقبل.

ونوه إلى ظهور بعض السحب في اجواء بعض المدن على فترات وتحديدا يوم الثلاثاء والاربعاء.

كما أفاد عطية بأنه لا توجد موجات حارة خلال الأسبوع ، وأن درجات حرارة مستقرة ، مردفا بالقول إن هناك ارتفاعا وانخفاضا احيانا بفارق درجة او درجتين.

وتحدث خبير التنبؤات الجوية عن الرياح قائلا نسبيا ستكون مستقرة ما بين غربية وشمالية غربية خفيفة الى معتدلة مع فترات من (السكون) على فترات تسبب اجواء مرهقه خصوصا مدن شرق العراق ( ميسان وديالى والسليمانية).

وتابع بالقول إن هناك توقعات بهطول زخات من الامطار الخفيفة منتصف ونهاية الاسبوع على مرتفعات شمال اربيل ودهوك .

related

راصد جوي يوضح حقيقة "الأجواء اللاهبة" في العراق ويتوقع انخفاضاً بالحرارة

Date: 2021-06-04 07:57:41
راصد جوي يوضح حقيقة "الأجواء اللاهبة" في العراق ويتوقع انخفاضاً بالحرارة

الأنواء الجوية.. إقليم كوردستان والعراق على موعد مع عيد "ساخن"

Date: 2021-07-14 11:19:31
الأنواء الجوية.. إقليم كوردستان والعراق على موعد مع عيد "ساخن"

انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة في العراق خلال الأسبوع المقبل

Date: 2021-06-30 08:52:57
انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة في العراق خلال الأسبوع المقبل

انخفاض درجات الحرارة منتصف الاسبوع في العراق باستثناء الجنوب

Date: 2019-09-13 19:57:19
انخفاض درجات الحرارة منتصف الاسبوع في العراق باستثناء الجنوب

تحذير من الصحة عن مخاطر موجة الحر القادمة لمحافظة عراقية

Date: 2021-05-22 06:53:24
تحذير من الصحة عن مخاطر موجة الحر القادمة لمحافظة عراقية

" Block Omega" يجتاح العراق ويتسبب بزخات "خفيفة" وانخفاض بالحرارة

Date: 2020-09-11 12:33:55
" Block Omega" يجتاح العراق ويتسبب بزخات "خفيفة" وانخفاض بالحرارة

أول موجة صيفية تجتاح العراق ودرجات الحرارة تتراوح بين 50 مئوية فما فوق

Date: 2021-06-23 05:21:19
أول موجة صيفية تجتاح العراق ودرجات الحرارة تتراوح بين 50 مئوية فما فوق

موجة شديدة الحرارة تجتاح العراق اعتبارا من الأحد وتستمر لنهاية الأسبوع

Date: 2021-07-24 05:05:56
موجة شديدة الحرارة تجتاح العراق اعتبارا من الأحد وتستمر لنهاية الأسبوع