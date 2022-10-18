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متنبئ جوي: فرص هطول الأمطار في العراق تتحسن بعد منتصف الأسبوع المقبل

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-18T09:53:31+0000
متنبئ جوي: فرص هطول الأمطار في العراق تتحسن بعد منتصف الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الثلاثاء، أن تتحسن فرص هطول الأمطار لتشمل مناطق ومدن العراق كافة بعد منتصف الأسبوع المقبل.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "يستمر ظهور السحب على فترات في معظم المدن خصوصا شمال البلاد خلال الأيام القادمة"، مشيرا إلى أن "فرص مهيئة للامطار الرعدية خلال هذا اليوم واليومين المقبلين في اغلب مدن الشمال".

وأضاف أن فرص الهطول تتحسن خلال نهاية الاسبوع وبداية الاسبوع المقبل لتشمل مناطق من الأنبار ووسط البلاد ومن ضمنها العاصمة بهطول خفيف متفرق اضافة لمدن الشمال التي تكون أمطارها معتدلة مصحوبة بالبرق والرعد".

كما أشار عطية إلى "فرص مدن الفرات الاوسط والجنوب مازالت ضعيفة بسبب نقص في التبريد اللازم للتكاثف في الطبقات العليا من الجو"، مردفا بالقول إنه "متوقع ان تتحسن فرص الهطول فيها بعد منتصف الأسبوع المقبل والتحديثات مستمرة".

وتابع بالقول إن "مدن شمال البلاد ستشهد انخفاضا بدرجات الحرارة خلال نهاية الأسبوع، ولا يوجد انخفاض واضح في باقي المدن وتستمر على حالها تقريبا ".

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