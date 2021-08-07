متنبئ جوي: بداية غير مبشرة لموسم الأمطار في العراق

شفق نيوز/ قال خبير التنبؤات الجوية صادق عطية يوم السبت بأن موسم الأمطار الشتوية في العراق سيشهد "بداية غير مبشرة".

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إن مؤشرات أولية ليست ثابتة تفيد بأن توقعات الامطار في شهر تشرين الثاني وهو شهر بداية موسم الأمطار الشتوية ستكون أقل من معدلاتها العامة بكثير.

وأضاف أنه "حسب مؤشر خرائط انحراف هطول الأمطار الصادر عن المركز الاوربي"، عازيا سبب ذلك إلى "غياب نشاط النظام الجبهوي على عموم شرق المتوسط يصاحبه ضعف النشاط المداري الناتج عن ضعف احترار شمال المحيط الهندي خلال بداية موسم الخريف".

وأشار عطية إلى أنها "مجرد توقعات أولية لشهر 11 فقط".