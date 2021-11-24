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متنبئ جوي: الأمطار ستكون أقل من المعدل العام بالعراق ونتأمل لما بعد منتصف الشهر المقبل

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-24T05:10:27+0000
متنبئ جوي: الأمطار ستكون أقل من المعدل العام بالعراق ونتأمل لما بعد منتصف الشهر المقبل

شفق نيوز/ قرع خبير التنبؤات الجوية صاد عطية يوم الأربعاء ناقوس الخطر بأن الأمطار المتوقع هطولها في العراق ستكون أقل من المعدل العام إلا أنه في الوقت ذاته أعرب عن أمله بأن تتحسن المنظومة الجوية في منتصف شهر كانون الأول المقبل.

وقال عطية في مدونة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم، إنه "رغم اقترابنا من دخول موسم الشتاء مُنٱخيا ، لا تغيير في درجات الحرارة ، واجواء باردة خلال ساعات الليل والفجر، ومعتدلة نسبيا خلال ساعات النهار".

وأضاف أن "آخر موجة أمطار ضعيفة خلال هذا الشهر ستكون نهاية الاسبوع".

كما نوه عطية إلى "أن بداية موسم الشتاء لاتبشر بخير والأمطار ستكون أقل من المعدل العام".

خبير الأرصاد الجوية تابع بالقول "نتأمل تحسن وضع المنظومة الجوية مابعد منتصف شهر 12 ان لم تحصل تغييرات فيها".

وعن الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة قال عطية إن حالة جوية ضعيفة تؤثر في مناطق متفرقة من مدن وسط وجنوب البلاد وايضا بعض مناطق الفرات الاوسط.

وبيّن أن الاجواء ستكون غائمة جزئيا ، وزخات امطار خفيفة متوقعة ليل الخميس وصباح الجمعة تاثيرها محدود لاتشمل اغلب المناطق، وربما يشمل الهطول مناطق من العاصمة بغداد ليل الخميس.

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