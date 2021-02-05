متنبئ جوي: الأمطار تتواصل يوم غد السبت واحذروا من فيضانات

شفق نيوز/ حذر متنبئ جوي، يوم الجمعة، من حدوث فيضانات داخلية بسبب تواصل هطول الأمطار على عدة مناطق في العراق.

وقال الراصد الجوي صادق عطية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "مدن الفرات الاوسط وضمنها النجف ستتلقى اعلى كميات أمطار الليلة ونهار غد السبت ولا يستبعد الفيضانات الداخلية يرجى اتخاذ الاحتياطات".

وتوقع عطية؛ "استمرار هطول الأمطار في مدن الفرات الاوسط هذه الليلة مصحوبة بالغزارة والشدة على فترات".

ولفت المتنبئ الجوي؛ إلى "استمرار فرص الأمطار ايضا في السليمانية وكركوك وصلاح الدين واربيل وبغداد والرمادي وديالى وواسط وبادية الجنوب".

وأشار إلى أن "مساحة هطول الأمطار ستمتد في وقت متاخر من الليل لتشمل السماوة وذي قار".

ورأى أن "مدينتي البصرة وميسان فرص هطول الامطار فيها ضعيفة هذه الليلة"، وربما تشملها أمطار خفيفة، ومن المتوقع أن تبدأ فيها الامطار صباح السبت".

وبين أن "يوم غد السبت تستمر حالة عدم الاستقرار وتستمر تحذيراتنا من غزارة الأمطار في بعض الاماكن وخصوصا مدن الفرات الاوسط والعاصمة بغداد وجنوب ديالى وشمال واسط ".

وتابع عطية؛ أن "يوم غد السبت، من المتوقع أن تكون مدن نينوى والانبار ودهوك واربيل هي الأقل في كمية الأمطار ويغلب عليها أجواء صافية الى غائمة جزئيا".