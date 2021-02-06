متنبئ جوي: المنخفض المطري يتجه صوب إيران لكن السيول قادمة

شفق نيوز/ أعلن الراصد الجوي ومدير الأنواء الجوية في محافظة ذي قار، علي طارق، اليوم السبت، أن المنخفض المطري اتجه صوب إيران لكنه حذر في ذات الوقت من قدوم سيول تجاه العراق.

وقال طارق لوكالة شفق نيوز، إن "كمية الامطار التي سقطت على محافظة ذي قار كانت مختلفة، ففي مدينة الناصرية بلغت كمية الامطار الساقطة 15ملم طوال اليوم، اما الرفاعي فقد بلغت كمية الامطار فيها 29ملم، والشطرة 17ملم والامطار لا تزال متواصلة فيها".

وأضاف، أن "الموجة المطرية بدأت بالانحسار في المحافظة على ان تنتهي بشكل كلي ظهر يوم غدٍ الأحد "، مؤكدا انها" توجهت صوب الشرق إلى إيران".

وتابع طارق، أن "غزارة مطرية كبيرة ستكون على المنطقة الحدودية مع إيران خلال اليومين المقبلين بسبب توجه المنخفض إلى هناك".

وحذر طارق،" من السيول التي ستضرب العراق بمناطق حدودية في ميسان وواسط، نتيجة الغزارة المطرية التي ستضرب إيران".

ويتواصل هطول الأمطار بغزارة في عدد من المحافظات العراقية، منذ يومين الأمر الذي دفع بإدارات محافظات واسط والديوانية وبابل وديالى إلى تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد تفاديا لوقوع حوادث.