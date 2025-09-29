متلكئ منذ 2011.. دعوة نيابية لإنهاء أزمة المستشفى التركي في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، النائب أرشد الصالحي، يوم الاثنين، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنجاز المستشفى التركي سعة 400 سرير في كركوك، المتلكئ العمل به منذ العام 2011.

وقال الصالحي لوكالة شفق نيوز: "للأسف، هذا المشروع لم يُنجز منذ أكثر من عقد، وهو أمر يُعد جريمة كبرى بحق أهالي كركوك الذين ينتظرون خدماته منذ سنوات طويلة".

وأشار الصالحي إلى أن "المشروع يواجه عدة تحديات، أبرزها تقاعس الشركة المنفذة وعدم توفر السيولة المالية الكافية، بالإضافة إلى ضعف الدعم الوزاري لإنجاز هذا الصرح الحيوي الذي يخدم جميع مكونات المحافظة".

وطالب الصالحي وزارة المالية بإطلاق التخصيصات المالية الخاصة بالمستشفى، مؤكداً على أن "الحكومة يجب أن تبقي على التزامها بإكمال المشروع، الذي يقدم خدماته الطبية لكل المواطنين في كركوك دون استثناء".