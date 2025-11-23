متقاعد بابلي يحقق حلم طفولته بعد الستين (صور)

شفق نيوز- بابل

في قصة ملهمة تعكس روح الإبداع والعزيمة، نجح وصفي أبو كرار البالغ من العمر 64 عاماً، وهو مدير مدرسة متقاعد من قضاء الشوملي جنوب محافظة بابل، في تحقيق حلمه وهوايته القديمة في الرسم والنحت إلى صناعة المجسمات والمنحوتات من الحديد والشيش داخل ورشة صغيرة أقامها بجوار منزله.

ويقول أبو كرار وهو أب لثلاثة أولاد وبنتين لوكالة شفق نيوز: "كنت أحب الرسم والخط منذ أيام المدرسة الابتدائية والمتوسطة، لكني تركتها مع مرور الوقت. بعد تقاعدي تابعت دروساً على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، وتعلمت تقنيات جديدة في فن النحت وصناعة المجسمات".

ويضيف: "بدأت العمل في عام 2022، واليوم ليّ ثلاث سنوات تقريباً أمارس هذه الهواية، التي تحولت مع الوقت إلى مشروع بسيط. خصصت مساحة قرب بيتي لأعمل فيها كـ(ورشة صغيرة)، وأستخدم الشيش الحديدي لصنع الهياكل، ثم أثبتها بأسلاك وأقوم بتصفية وصبغ القطع لتتحول إلى منحوتات لطيور وحيوانات".

ويوضح أبو كرار أن صناعة القطعة الواحدة تستغرق من 15 إلى 20 يوماً، بسبب طبيعة العمل غير المتواصل، إذ يعمل يومياً ما بين ساعتين إلى أربع ساعات فقط، قائلاً: "أنا لا أحسب الربح أو الخسارة، الأهم عندي أن يخرج العمل بشكل جميل ومطلوب. هذه هواية قبل أن تكون مهنة".

ووجّه الأستاذ المتقاعد رسالة إلى الشباب وأصحاب المواهب قائلاً إن "أي شخص يمتلك رغبة يستطيع البدء بها من بيته. حتى الهوايات الصغيرة ممكن تتحول إلى مشاريع حقيقية إذا اهتمّ فيها صاحبها".