متقاعدو "ذوي الشهداء" غاضبون من استقطاعات كبيرة طالت رواتبهم

شفق نيوز- بغداد

أعرب عدد من المتقاعدين العراقيين من "ذوي الشهداء" عن غضبهم واستيائهم بعد استلام رواتبهم يوم أمس الأربعاء، بسبب استقطاعات مالية وصفوها بـ"غير المبررة" طالت مبالغ التقاعد الخاصة بهم.

وأكد متقاعدون، لمراسل وكالة شفق نيوز، أن الاستقطاع وصل في بعض الحالات إلى نحو 200 ألف دينار، مشيرين إلى أنهم لم يتلقوا أي توضيح رسمي حول سبب الخصم، ما أثار قلقهم بشأن أوضاعهم المعيشية.

وطالب المتضررون الجهات الحكومية المعنية، ولا سيما هيئة التقاعد والدوائر المختصة، بتوضيح أسباب الاستقطاع وإعادة المبالغ المخصومة، معتبرين أن الرواتب تمثل مصدر دخلهم الأساسي ولا تحتمل أي خصومات مفاجئة.

من جهته، كشف مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، أن الاستقطاعات جاءت نتيجة تطبيق القانون الجديد الخاص بذوي الشهداء، موضحاً أن مبالغ كبيرة جرى خصمها من رواتب المتقاعدين دون إشعار مسبق، الأمر الذي أثار موجة استياء وقلق بينهم، خصوصاً في ظل الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع تكاليف الحياة.

وأضاف المصدر أن المتقاعدين طالبوا بتوضيح الأسس القانونية لهذه الاستقطاعات والكشف عن آلية تطبيقها، فضلاً عن ضرورة إيجاد حلول تضمن عدم تحميلهم أعباء إضافية تمس قوتهم المعيشي.

كما بدأت المطالبات الشعبية تتصاعد، وفق المصدر، من أجل مراجعة القرار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الشرائح، بما يحفظ حقوق ذوي الشهداء من جهة ولا يضر بالمتقاعدين من جهة أخرى.