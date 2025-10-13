متظاهرو شط العرب يمهلون حكومة البصرة 4 أيام لحل أزمة ملوحة المياه

شفق نيوز- البصرة

شهد قضاء شط العرب شرقي محافظة البصرة أقصى جنوب العراق، يوم الاثنين، تظاهرات شارك فيها العشرات من الأهالي للمطالبة بوضع حدٍ لأزمة ملوحة المياه التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة، فيما منحوا الحكومة المحلية مهلة 4 أيام لإيجاد حلول جذرية.

وقال متظاهرون لوكالة شفق نيوز: "خرجنا اليوم احتجاجاً على تردي واقع المياه واستمرار الملوحة التي جعلت حياتنا اليومية صعبة، في وقت تصل فيه المياه الصالحة إلى بعض المجمعات السكنية، بينما تختفي تماماً من مناطقنا الشعبية".

وأكدوا أنهم "يرفضون الاستغلال السياسي للأزمة، بلجوء بعض المسؤولين المرشحين للانتخابات المقبلة إلى تجميع بطاقات الناخبين مقابل تزويدهم بتناكر الماء".

وأعلن المتظاهرون أنهم "يمهلون حكومة البصرة المحلية حتى يوم الجمعة المقبل (17 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري) لتغيير مدراء مديريات الماء بالمحافظة، وإلا ستكون لهم خطوات تصعيدية تشمل قطع الطرق الرئيسة داخل القضاء وإعلان العصيان والاعتصام المفتوح، إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة".