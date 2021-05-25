متظاهرو ذي قار يهددون بـ"شل" الحركة في المحافظة ويمهلون بغداد ساعة واحدة

شفق نيوز/ هدد متظاهرو محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، بـ"شل" حركة السير في المحافظة ما لم يتم إطلاق سراح متظاهرين اعتقلتهم القوات الأمنية في العاصمة بغداد، بينهم متظاهر من الناصرية.

وقال أحد المتظاهرين لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "لدى الحكومة الاتحادية ساعة واحدة لإطلاق سراح أربعة متظاهرين معتقلين في بغداد، بينهم شقيق أحد ضحايا تظاهرات الناصرية".

وأضاف "إذا لم يتم إطلاق سراحهم سنقوم بقطع جميع الطرق وإغلاق جميع الجسور في ذي قار، وشل حركة السير بالكامل".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز في محافظة ذي قار، بأن المتظاهرين قاموا بقطع الجسور الحيوية وسط مدينة الناصرية.

وقال مراسلنا إن متظاهريّ الناصرية قاموا بقطع الجسور الحيوية بإحراق الإطارات، وذلك بالتزامن مع التصعيد الذي شهدته العاصمة بغداد بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

وشهدت العاصمة بغداد مساء اليوم، تصعيداً خطيراً بين القوات الأمنية والمتظاهرين في ساحة التحرير، أسفر لغاية الآن عن سقوط أحد المتظاهرين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطرة.

وقال مصدر أمني وشهود العيان لمراسل وكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية استخدمت الرصاص الحي بكثافة لتفريق المتظاهرين من حديقة الأمة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة متظاهرين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشاروا إلى وصول تعزيزات كبيرة من قوات حفظ القانون للسيطرة على ساحة التحرير.