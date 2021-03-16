متظاهرو ذي قار يحذرون من "عواقب وخيمة" في حال رفض مرشحيهم لمنصب المحافظ

شفق نيوز/ قطع متظاهرون في محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، ثلاثة جسور حيوية في مدينة الناصرية مجدداً، مطالبين بتنصيب محافظ مستقل من اختيارهم، رافضين أي محافظ تختاره الحكومة أو الأحزاب والكتل السياسية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين قطعوا جسور "الزيتون والنصر والحضارات" وسط مدينة الناصرية، مجددين مطالبتهم بتنصيب محافظ مستقل من اختيارهم.

فيما أصدرت رابطة جرحى تظاهرات ذي قار، بياناً ورد إلى وكالة شفق نيوز، قالت فيه "في الوقت الذي نشاهد دماء اخوتنا تسيل من اجل ان يعود الأمان والاستقرار لمحافظتنا العزيزة نرى ونسمع الكثير من الأصوات تعالت بترشيح اسماء لمنصب المحافظ".

وأكدت "نحن جرحى الناصرية نرى بأننا نحن اصحاب الحق بترشيح محافظ يمثل الصوت الحقيقي للثورة. وعليه لا نسمح لاحد مهما علا شأنه أن يهمش دورنا الريادي في ثورتنا".

وطرحت الرابطة أسماء المرشحين لمنصب محافظ ذي قار، وهم: "الدكتور ياسر البراك، علي مهدي عجيل"، مطالبة "حكومة الكاظمي بالأخذ برأينا لأننا اولياء الدم ويتجاوز عددنا الألف جريح ولن نسمح لأحد بمصادرة قرارنا. والا ستكون العواقب وخيمة على الجميع".

وفي وقت سابق اليوم، أغلق متظاهرون من خريجي كلية الادارة والاقتصاد بمحافظة ذي قار، مبنى حكومي وجسراً، احتجاجاً على عدم تعيينهم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن الخريجين المتظاهرين أقدموا على إغلاق جسر النصر الحيوي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة للمطالبة بالتعيين، سرعان ما تطور الأمر ليغلقوا مبنى ديوان المحافظة.

وكان النائب عن محافظة ذي قار، گاطع نجمان، قد كشف في وقت سابق اليوم، عن اخر تطورات اختيار المحافظ الجديد.

وقال نجمان، النائب عن ائتلاف دولة القانون، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيناقش اليوم في جلسة مجلس الوزراء اسم المرشح لمنصب محافظ ذي قار، والاجتماع قد ينتهي بالاتفاق على المرشح".

وبين، أن "المجلس الاستشاري لدعم محافظة ذي قار والذي أعلن عنه الكاظمي خلال الفترة الماضية، توقف عن العمل بسبب الاشكالات التي تم تأشيرها على بعض اعضائه".

ونفى نجمان الأنباء التي تحدثت عن تدخل الكورد وتيار الحكمة بالضغط على الكاظمي بشأن اختيار اسم المحافظ الجديد لذي قار، مبينا أن "الكورد منشغلون بالخلافات على موازنة 2021 وسبل حلها مع بغداد، ولا دخل لهم بأمر محافظ ذي قار لا من بعيد ولا قريب".

وتعد محافظة ذي قار، ومركزها الناصرية، من المدن النشطة في الاحتجاجات الشعبية، ويقطنها أكثر من مليوني نسمة، ويحتج الكثير من سكانها منذ سنوات على سوء الإدارة والخدمات العامة الأساسية وقلة فرص العمل.