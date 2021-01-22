متظاهرو الناصرية يحتشدون مجدداً في الحبوبي ويلوحون بالتصعيد

شفق نيوز/ تظاهر المئات من أهالي محافظة ذي قار، يوم الجمعة، استكمالا لتظاهرات الجمعة الماضية المطالبة بإطلاق سراح الناشط المدني سجاد العراقي، مؤكدين بأنهم سيلجأون إلى التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن المئات تجمعوا في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، للمطالبة بإطلاق سراح الناشط المغيب سجاد العراقي، ووضع حد لاستهداف الناشطين بالعبوات الناسفة، فضلا عن المطالبة بإقرار قانون النفط والغاز.

وبين مراسلنا، أن المتظاهرين يدرسون خيار التصعيد في المحافظة والتحشيد لإطلاق سراح سجاد العراقي، لكنهم متخوفون من استغلال ذلك من قبل بعض الجهات التي تسعى للتصيد بالماء العكر.

وتشهد محافظة ذي قار منذ عدة أسابيع تجدد التظاهرات في ساحة الحبوبي، مركز الاحتجاج الرئيس في المحافظة، للمطالبة بتحقيق المطالب التي أعلنوا عنها منذ انطلاق التظاهرات في تشرين الأول 2019، وأيضاً لإطلاق سراح الناشطين المعتقلين والكف عن ملاحقتهم من قبل الجهات الأمنية واتخاذ إجراءات حقيقية لوقف عمليات استهداف الناشطين والمتظاهرين من قبل جهات مسلحة.