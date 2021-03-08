متظاهرو الديوانية يحذرون الحكومة من تسويف مطالبهم ويلوحون بالتصعيد

شفق نيوز/ تجددت التظاهرات في محافظة الديوانية، يوم الاثنين، للمطالبة بإقالة المحافظ، زهير الشعلان من منصبه، ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

وقال الناشط حسن ماجد لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من اهالي الديوانية انطلقوا اليوم بتظاهرة من جامع المصطفى/ تقاطع اهل الشط إلى ساحة الديوانية الرئيسية للمطالبة بإقالة المحافظ، زهير الشعلان، نتيجة سوء الخدمات وأحوال المواطنين في الديوانية بسبب إدارته الفاشلة للمحافظة".

وأضاف أن "المتظاهرين خولوا عدداً من وجهاء الديوانية لغرض اختيار شخصاً ليشغل منصب المحافظ بدلاً من الشعلان"، داعياً الحكومة الاتحادية إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين "وعدم تسويفها كما فعلت سابقا معنا".

وهدد ماجد بأن "عدم استجابة الحكومة لمطالبنا يعني اللجوء إلى التصعيد السلمي، وعدم اللجوء إلى استخدام العنف كما حصل في التظاهرات السابقة".

وأشار إلى أن "أحداث العنف تحصل في تظاهرات الديوانية هي نتيجة قيام بعض المندسين من قبل الأحزاب لافتعال الصدامات مع القوات الأمنية بالمحافظة".

وتشهد الديوانية منذ عدة أيام تجدد التظاهرات للمطالبة بإقالة المحافظ زهير الشعلان والحكومة المحلية، والكشف عن الجهات التي قتلت المتظاهرين في الديوانية والمحافظات الأخرى ومحاكمتهم، وإطلاق سراح المتظاهرين والناشطين المدنيين المعتقلين من قبل الأجهزة الأمنية والكشف عن مصير المغيبين منهم.