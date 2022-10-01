سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

متظاهرو البصرة وذي قار في ذكرى تشرين يطالبون بكشف مصير المغيبين

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-01T15:18:38+0000
متظاهرو البصرة وذي قار في ذكرى تشرين يطالبون بكشف مصير المغيبين

شفق نيوز/ شهدت محافظتا ذي قار والبصرة، اليوم السبت، تظاهرات كبيرة في ذكرى إحياء ثورة تشرين، فيما طالب المتظاهرين في المحافظتين بمحاكمة قتلة أصدقائهم.

وقال المتظاهر في محافظة البصرة، عمار الحلفي لوكالة شفق نيوز، ان "تظاهراتهم اليوم ذكرى اندلاع ثورة تشرين عام 2019 أكدت على المبادئ السابقة لثورتنا وهي محاكمة قتلة المتظاهرين، وتغيير النظام السياسي الحالي في البلاد"، مؤكدا أن "لهم وقفات متعددة مستقبلا بهذا الشأن حتى تحقيق مطالبهم".

وفي ذي قار، رفع المتظاهرون صور الناشط المغيب سجاد العراقي، فيما طالبوا بالكشف عن مصيره وازاحة الفاسدين عن السلطة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المتظاهرين في ساحة الحبوبي توزعوا بعد تظاهرتهم لعدة اتجاهات، ثم أغلقوا تقاطع بهو الناصرية وجسري النصر والزيتون بالإطارات المحترقة، فيما فرضوا طوقا على مبنى ديوان المحافظة وأشعلوا النيران في بوابته".

َواكد مراسلنا، ان "المحتجين طالبوا بإنزال أقصى العقوبات بحق قتلة المتظاهرين والكشف عن مصير المغيبين".

related

ثالث محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي بذكرى اغتيال "المهندس- سليماني"

Date: 2022-01-02 17:28:43
ثالث محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي بذكرى اغتيال "المهندس- سليماني"

حقوق الانسان تكشف مستجدات التظاهرات في بغداد وعدة محافظات

Date: 2019-10-26 13:49:58
حقوق الانسان تكشف مستجدات التظاهرات في بغداد وعدة محافظات

تصعيد جديد جنوب العراق.. وثائق تظهر استقالات مسؤولين "تحت التهديد"

Date: 2020-06-04 20:47:17
تصعيد جديد جنوب العراق.. وثائق تظهر استقالات مسؤولين "تحت التهديد"

وقفة احتجاجية في البصرة واطلاق نار قرب مقر قيادة شرطة ذي قار

Date: 2019-11-30 09:33:02
وقفة احتجاجية في البصرة واطلاق نار قرب مقر قيادة شرطة ذي قار

منها بمشاركة عشائرية.. تظاهرات في خمس محافظات عراقية

Date: 2019-12-14 09:38:53
منها بمشاركة عشائرية.. تظاهرات في خمس محافظات عراقية

إطفاء تام للكهرباء في محافظات البصرة وذي قار وميسان دون معرفة الأسباب

Date: 2022-08-05 20:31:21
إطفاء تام للكهرباء في محافظات البصرة وذي قار وميسان دون معرفة الأسباب

المئات يحتجون في تظاهرات متعددة المطالب جنوبي العراق .. صور

Date: 2022-06-12 06:23:14
المئات يحتجون في تظاهرات متعددة المطالب جنوبي العراق .. صور

بعد ذي قار.. انقطاع تام للكهرباء في البصرة

Date: 2022-07-20 10:17:57
بعد ذي قار.. انقطاع تام للكهرباء في البصرة