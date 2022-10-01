متظاهرو البصرة وذي قار في ذكرى تشرين يطالبون بكشف مصير المغيبين

شفق نيوز/ شهدت محافظتا ذي قار والبصرة، اليوم السبت، تظاهرات كبيرة في ذكرى إحياء ثورة تشرين، فيما طالب المتظاهرين في المحافظتين بمحاكمة قتلة أصدقائهم.

وقال المتظاهر في محافظة البصرة، عمار الحلفي لوكالة شفق نيوز، ان "تظاهراتهم اليوم ذكرى اندلاع ثورة تشرين عام 2019 أكدت على المبادئ السابقة لثورتنا وهي محاكمة قتلة المتظاهرين، وتغيير النظام السياسي الحالي في البلاد"، مؤكدا أن "لهم وقفات متعددة مستقبلا بهذا الشأن حتى تحقيق مطالبهم".

وفي ذي قار، رفع المتظاهرون صور الناشط المغيب سجاد العراقي، فيما طالبوا بالكشف عن مصيره وازاحة الفاسدين عن السلطة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المتظاهرين في ساحة الحبوبي توزعوا بعد تظاهرتهم لعدة اتجاهات، ثم أغلقوا تقاطع بهو الناصرية وجسري النصر والزيتون بالإطارات المحترقة، فيما فرضوا طوقا على مبنى ديوان المحافظة وأشعلوا النيران في بوابته".

َواكد مراسلنا، ان "المحتجين طالبوا بإنزال أقصى العقوبات بحق قتلة المتظاهرين والكشف عن مصير المغيبين".