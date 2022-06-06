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متظاهرون يقطعون طريق كركوك - بغداد بسبب انعدام الكهرباء.. فيديو

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-06T07:10:57+0000
متظاهرون يقطعون طريق كركوك - بغداد بسبب انعدام الكهرباء.. فيديو

شفق نيوز/ جدد العشرات من سكان ديالى، اليوم الاثنين، احتجاجهم على انعدام التيار الكهربائي وسوء عمل المولدات الأهلية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أهالي قرية منصورية الشط، التابعة لناحية هبهب، (15  كم شمال غرب بعقوبة)، جددوا تظاهراتهم، اليوم، وقطعوا طريق بغداد - كركوك  الحيوي احتجاجا على سوء التيار الكهربائي وقلة ساعات التشغيل للمولدات الأهلية.

واكد المراسل ان المحتجين اضرموا النيران في إطارات السيارات ووضعوا حواجز كونكريتية وحجرية رافضين فتح الطريق لحين الاستجابة لمطالبهم

وطالب المتظاهرون الجهات المعنية بالتدخل وإنصاف أهالي القرية بتجهيز التيار الكهربائي وإلزام المولدات الأهلية بالتشغيل لإنقاذهم من الحر الشديد مهددين باعتصام مفتوح في حال تجاهل مطالبهم.

وكان أهالي قرية منصورية الشط، (15 كم شمال غربي بعقوبة)، تظاهروا أمس الاحد، وقطعوا طريق بعقوبة - بغداد الحيوي احتجاجا على سوء التيار الكهربائي وقلة ساعات التشغيل للمولدات الأهلية.

وتشهد ديالى أزمة بالتيار الكهربائي ومشاكل بعمل المولدات الأهلية بسبب نقص الوقود وقلة إمدادات الكهرباء من المنظومة الوطنية.

 

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