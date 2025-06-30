متظاهرون يقطعون طريق أربيل – كركوك (فيديو)

شفق نيوز – كركوك

أقدم متظاهرون من أبناء المكون التركماني، على قطع طريق كركوك – أربيل، يوم الاثنين، احتجاجاً على حملة تغييرات إدارية طالت عدداً من مديري الدوائر الحكومية، من بينها دائرة البلدية، دون الرجوع أو التشاور مع ممثلي المكون.

وصباح اليوم، تظاهر العشرات من أبناء المكون التركماني، وسط ناحية التون كوبري شمالي محافظة كركوك، ورفعوا لافتات تطالب بإعادة توزيع المناصب وفق مبدأ الشراكة والتوازن، مؤكدين رفضهم لما وصفوه بسياسة "فرض الأمر الواقع" في إدارة الناحية.

يُشار إلى أن ناحية التون كوبري تُعد من المناطق المتنازع عليها، وتشهد بين فترة وأخرى تجاذبات سياسية وإدارية بين مكوناتها المختلفة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت خلال اليومين الماضيين تداول دعوات لتنظيم تظاهرة وسط ناحية التون كوبري، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"سياسة فرض الأمر الواقع" في حملة تغيير مديري الدوائر الحكومية، لا سيما بلدية الناحية، دون الرجوع أو التشاور مع المكون التركماني، وسط مطالبات بإعادة توزيع المناصب بشكل متوازن يراعي التنوع القومي للمنطقة.