متظاهرون يقطعون طريق بغداد – البصرة احتجاجاً على أزمة المياه (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

قطع متظاهرون في قضاء الدير بمحافظة البصرة أقصى جنوب العراق، مساء اليوم الخميس، الطريق الرئيس الرابط بين بغداد والبصرة، احتجاجاً على أزمة المياه.

ويأتي هذا التصعيد بعد أن قرر الحراك الشعبي في قضاء الدير ونواحي النشوة والشافي والمصطفى استئناف الاعتصام المفتوح ونصب الخيام مجدداً، في خطوة تهدف إلى الضغط على الجهات المعنية لإيجاد حلول جذرية لأزمة ملوحة المياه التي تفاقمت بشكل لافت.

وقال قائد حراك الدير الشيخ مثنى الربيعي لوكالة شفق نيوز: "أمام الأوضاع القاسية التي يعيشها الأهالي نتيجة شح المياه وارتفاع نسبة الملوحة فيها، نؤكد موقفنا الثابت بضرورة إيجاد معالجات عاجلة لهذه الكارثة الإنسانية التي باتت تهدد حياة الناس وكرامتهم بشكل يومي".

وطالب الربيعي من "الحكومة المركزية والمحلية والدوائر المختصة بمد أنبوب إسعافي من قضاء القرنة أو عبر المشروع الياباني"، محذراً من أن "استمرار المماطلة سيدفع الحراك إلى توسيع خطواته التصعيدية بشكل سلمي".

وشدد قائد الحراك في الختام على أن "قضية الماء بالنسبة لنا ليست مطلباً خدمياً عادياً، بل مسألة حياة أو موت، ولن نتنازل عن حقوقنا حتى تحقيقها بالكامل".