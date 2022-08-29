متظاهرون يغلقون شركة نفط ذي قار

شفق نيوز/ أقدم متظاهرون يوم الاثنين على إغلاق شركة نفط ذي قار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن متظاهرين تابعين للتيار الصدري قاموا بإغلاق شركة نفط ذي قار جنوبي العراق.

وأغلق محتجون من أنصار التيار الصدري في وقت سابق من يوم الاثنين، مبنى ديوان محافظة ذي قار، وجميع الدوائر الحكومية في ميسان.

وفي وقت سابق اليوم أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، كما شدد على أتباعه عدم استخدام اسمه أو اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى إثر ذلك، شهدت المنطقة الخضراء، بدء ما يسميه الصدريون "ساعة الصفر"، حيث حولوا اعتصامهم إلى اقتحام القصر الجمهوري في المنطقة، وإعلان النفير العام.