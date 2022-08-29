سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

متظاهرون يغلقون شركة نفط ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-29T13:49:17+0000
متظاهرون يغلقون شركة نفط ذي قار

شفق نيوز/ أقدم متظاهرون يوم الاثنين على إغلاق شركة نفط ذي قار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن متظاهرين تابعين للتيار الصدري قاموا بإغلاق شركة نفط ذي قار جنوبي العراق.

وأغلق محتجون من أنصار التيار الصدري في وقت سابق من يوم الاثنين، مبنى ديوان محافظة ذي قار، وجميع الدوائر الحكومية في ميسان.

وفي وقت سابق اليوم أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، كما شدد على أتباعه عدم استخدام اسمه أو اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى إثر ذلك، شهدت المنطقة الخضراء، بدء ما يسميه الصدريون "ساعة الصفر"، حيث حولوا اعتصامهم إلى اقتحام القصر الجمهوري في المنطقة، وإعلان النفير العام.

related

الناصرية.. متظاهرون يغلقون شركة نفط ذي قار للمطالبة بالتعيين

Date: 2022-02-22 05:42:35
الناصرية.. متظاهرون يغلقون شركة نفط ذي قار للمطالبة بالتعيين

بسبب عائلة وزير.. منظمة دولية تؤشر تهجيراً جماعياً شمال بغداد

Date: 2021-08-12 07:05:22
بسبب عائلة وزير.. منظمة دولية تؤشر تهجيراً جماعياً شمال بغداد

تأكيداً لما أوردته بتقريرها أمس.. إدارة الانبار تطلب من شفق نيوز التعرف على مواقع ألغام داعش لتطهيرها

Date: 2022-04-01 19:19:07
تأكيداً لما أوردته بتقريرها أمس.. إدارة الانبار تطلب من شفق نيوز التعرف على مواقع ألغام داعش لتطهيرها

العراق يسجل 6 حالات وفاة و216 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-05-26 18:59:19
العراق يسجل 6 حالات وفاة و216 اصابة جديدة بكورونا

العراق يسجل صفر وفيات بكورونا وارتفاعاً بالإصابات

Date: 2022-05-11 14:59:43
العراق يسجل صفر وفيات بكورونا وارتفاعاً بالإصابات

النجف تسجل قفزة كبيرة بإصابات كورونا

Date: 2020-04-17 18:14:56
النجف تسجل قفزة كبيرة بإصابات كورونا

الصحة العراقية تعلن اتاحة الجرعة الثالثة من لقاح كورونا وتحدد المستفيدين

Date: 2021-11-30 10:56:03
الصحة العراقية تعلن اتاحة الجرعة الثالثة من لقاح كورونا وتحدد المستفيدين

ذي قار.. محتجون يغلقون مبنى حكومي اعتراضاً على اقالة مسؤول والأمن يطاردهم في الازقة

Date: 2022-02-09 21:50:10
ذي قار.. محتجون يغلقون مبنى حكومي اعتراضاً على اقالة مسؤول والأمن يطاردهم في الازقة