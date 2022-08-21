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متظاهرون يعتصمون أمام بلدية بعقوبة للمطالبة بإطلاق أراضيهم "المحجوزة"

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-21T08:39:23+0000
متظاهرون يعتصمون أمام بلدية بعقوبة للمطالبة بإطلاق أراضيهم "المحجوزة"

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من المواطنين يوم الأحد، أمام مبنى مديرية بلدية بعقوبة للمطالبة برفع الحجز عن أراضيهم من نحو 8 سنوات.

وقال قائممقام بعقوبة عبدالله احمد الحيالي لوكالة شفق نيوز؛ إن "المتظاهرين نصبوا خيام اعتصام امام مبنى بلدية بعقوبة للمطالبة برفع الحجز عن أكثر من 1500 قطعة ارض وزعت عامي 2014 و2015 لشرائح الموظفين والأجهزة الأمنية وذوو الشهداء".

وبين الحيالي؛ أن "أسباب الحجز  تعود لمشاكل إدارية وعدم وجود محاضر توزيع رسمية آنذاك وهو خطأ البلدية رغم أن المواطنين دفعوا مستحقات الأراضي إلا أن البلدية تلاحقهم بمحاضر ابطال".

وأضاف أن "المتظاهرين قدموا طلبات رسمية مسبقة للمحافظة واحيلت الى بغداد الا انها لم تحسم حتى الآن رغم المطالب والمناشدات الطويلة"، داعيا الى "حسم ملف الأراضي المحجوزة ليتسنى لأصحابها الاستفادة منها وبناء منازل لمعالجة ازمة السكن المتفاقمة".

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