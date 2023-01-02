متظاهرون يشلون طرقاً رئيسة للمطالبة بتعيين قادة أمن من ديالى

شفق نيوز/ قطع متظاهرون في ديالى، اليوم الإثنين، عدداً من الطرق الرئيسية للمطالبة بتعيين قيادات أمنية من المحافظة حصراً.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، أن المتظاهرين قطعوا طرق (بعقوبة - خانقين في المقدادية)، (بغداد - كركوك في الخالص)، (المقدادية - بعقوبة)، كنعان - بعقوبة).

وأوضح أنهم شددوا على حصر القيادات الأمنية من داخل المحافظة وهددوا باعتصام وتصعيد في حال رفض مطالبهم.

يذكر أن ديالى شهدت تظاهرة سابقة تطالب بحصر القيادات الأمنية من المحافظة بحسب الدراية الأمنية والجغرافية لقيادات ديالى.