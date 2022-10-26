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متظاهرون "ألغي تعيينهم بالدفاع" يحتجون وسط بغداد.. صور وفيديو 

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-26T10:21:55+0000
متظاهرون "ألغي تعيينهم بالدفاع" يحتجون وسط بغداد.. صور وفيديو 

شفق نيوز/ تظاهر العشرات وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء، احتجاجا على إلغاء تعيينهم بوزارة الدفاع رغم صدور أمر بذلك.

وقال أحد المتظاهرين لمراسل وكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق على كتاب تعيين 700 شخص في وزارة الدفاع بصفة موظف مدني، مبيناً أن جميعهم أجروا الفحص الطبي والأمني.

وبين، أن ما حدث قبل يومين هو الغاء كتاب تعيينهم من قبل سكرتير القائد العام للقوات المسلحة، دون معرفة الأسباب، بحسب قول المتظاهر.  

وجراء ذلك، يقول أحد المتظاهرين، خرجت اليوم، تظاهرة احتجاجية عند البوابة الخامسة للمنطقة الخضراء قرب الجسر المعلق وسط بغداد، مطالبين مدير مكتب رئيس الوزراء عبد الخالق سعد غني باكمال اجراءات التعيين.

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