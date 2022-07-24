متظاهرون في الموصل يطالبون بالبناء على مناطق تسيطر عليها الفصائل المسلحة

شفق نيوز/ نظم العشرات من أبناء مدينة الموصل تظاهرة سلمية، اليوم الأحد، امام مبنى محافظة محافظة نينوى احتجاجاً على عدم السماح بالبناء على أراضيهم من قبل متنفذين وفصائل مسلحة.

وقال مصدر امني في محافظة نينوى لوكالة شفق نيوز، ان العشرات تظاهروا، أمام مبنى الحكومة المحلية احتجاجاً على عدم السماح لهم بالبناء على أراضيهم في مجمع زيونة شمال شرق الموصل، مطالبين بوضع حد لمعاناتهم التي امتدت لسنوات دون حسمها بعد منعهم من البناء على أراضيهم في المجمع من قبل متنفذين وفصائل مسلحة.

وطالب الاهالي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وهيئة الحشد بالتدخل لإنهاء معاناتهم رغم امتلاكهم لأوراق رسمية تثبت امتلاكهم للأراضي رسمياً، مهددين بالاعتصام في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وطُرح ملف البناء في مجمع زيونة أمام الكاظمي خلال زيارته للموصل في اول ايام عيد الاضحى.

ونشبت مشادة كلامية خلال حضور الكاظمي ما بين النائب وعد القدو ممثل كوتا الشبك، ومحافظ نينوى نجم الجبوري حين اتهم الجبوري القدو بان البعض من عناصر حشد الشبك في لواء ٣٠ يمنعون الناس من البناء على أراضيهم في مجمع زيونة والتي تخضع لسيطرة الحشد امنياً.

الا ان القدو رد قائلا: بأن البناء مسموح لمن يمتلكون اوراقاً رسمية وليس على الأراضي الزراعية.

وتفاقم الخلاف بين الجبوري و القدو الذي دفع الأخير بعدها لتنظيم وقفات احتجاجية في سهل نينوى احتجاجاً على تاخر الاعمار واتهم الحكومة المحلية بالفساد وطالب مناصروه باقالة المحافظ

ويعاني اهالي الموصل منذ تحرير المدينة من قبضة تنظيم داعش من مشاكل تواجههم في البناء على مناطق تسيطر عليها فصائل مسلحة بسهل نينوى او على تخومه.