متظاهرون غاضبون يقطعون طريقاً مهماً في ديالى (صور)

شفق نيوز- ديالى

نظم العشرات من سكان ديالى، يوم الأربعاء، تظاهرة قطعت طريقاً يربط بين ثلاثة مناطق في المحافظة احتجاجا على حملة لرفع التجاوزات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من المواطنين نظموا تظاهرة شهدت حرق اطارات وقطع الطريق الرئيسي "بعقوبة-بلدروز-مندلي" شرقي ديالى.

وأضاف أن التظاهرة جاءت احتجاجاً على حملة لازالة منازلهم المتجاوزة، مبيناً أن المتظاهرين رفعوا صور زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر وطالبوه بالتدخل لإيقاف حملة ازالة منازلهم التي تحتضن قرابة 700 عائلة باعتبارها مشمولة بقرارات التمليك الحكومية، على حد قولهم.