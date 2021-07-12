متظاهرون غاضبون يقتحمون دائرة ماء كربلاء (صور)

شفق نيوز / أقتحم متظاهرون غاضبون من سوء الخدمات في كربلاء، يوم الاثنين، دائرة الموارد المائية بالمحافظة، احتجاجا على انقطاع المياه عن أراضيهم الزراعية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من المتظاهرين (ومعظمهم مزارعين) أقدموا صباح اليوم، على اقتحام دائرة الموارد المائيه في المحافظة، لانقطاع المياه عن الأراضي الزراعيه في منطقة كريط.

وتشهد كربلاء، ومحافظات أخرى، منذ ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي خلال فصل الصيف الحالي، موجة تظاهرات غاضبة، احتجاجا على سوء ونقص الخدمات وأبرزها المتعلق بتوفير الطاقة الكهربائية والماء.