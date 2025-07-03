متظاهرون تركمان يقطعون طريق كركوك – أربيل احتجاجًا على تغييرات إدارية (صور)

شفق نيوز– كركوك

أقدم العشرات من المتظاهرين التركمان، مساء يوم الخميس، على تجديد قطع الطريق الرابط بين محافظتي كركوك وأربيل عند نقطة التون كوبري، وذلك احتجاجًا على تغييرات إدارية طالت عدداً من المناصب المحلية في المحافظة.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن "المتظاهرين نصبوا خيامًا وقطعوا الطريق الرئيس بالإطارات المحترقة، ما أدى إلى شلل جزئي في حركة المرور بين كركوك وأربيل"، مشيرًا إلى أن "المحتجين يرفضون قرارات نقل أو تغيير مسؤولين إداريين محسوبين على المكون التركماني في دوائر حكومية داخل المحافظة".

وأضاف المصدر أن "المتظاهرين طالبوا بإلغاء قرارات التغيير الأخيرة، وأكدوا استمرار احتجاجهم حتى تحقيق مطالبهم"، لافتًا إلى أن "قوات الأمن انتشرت في محيط موقع التظاهر تحسبًا لأي طارئ".

ويشهد قضاء التون كوبري، ذي الغالبية التركمانية، توترًا بين الحين والآخر على خلفية التوازنات الإدارية والسياسية في محافظة كركوك، التي تعد من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.