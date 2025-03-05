متطوعات عراقيات يلهمن الفتيات: أحلام بلا حدود

شفق نيوز/ سلط موقع "UNV" لمتطوعي الأمم المتحدة الضوء على الجهود التي تبذلها متطوعات المنظمة الدولية في العراق، من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين التي تمثل الهدف الخامس من الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، والتي تلتقي حول مسعى فتح الأبواب للجيل القادم لكي تتمتع الفتيات بالأدوات والثقة اللازمة لتحقيق نجاحهن.

وأشار التقرير الأممي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن من بين متطوعات العراق، ناشطات في صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، وهن يوفرن الدعم للفتيات والشابات من كل أنحاء العراق من خلال تطوير مهاراتهن وتوفير فرص جديدة لهن.

وأوضح أن سبعاً من المتطوعات العراقيات التسع مع الأمم المتحدة، يعملن لصالح "اليونيسيف" في العراق، وتشمل أدوارهن التواصل والموارد البشرية وتعبئة الموارد وإشراك الشباب.

وأضاف التقرير أن أربع من هؤلاء النساء هن جزء من "مبادرة المواهب النسائية العربية الشابة"، مشيراً إلى أن هذه الشراكة بين "اليونيسيف" وبرنامج "متطوعي الأمم المتحدة" بدأت في العام 2022، وهي توفر الفرص القيادية للشابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتناول تجربة الشابة العراقية دانيا النجفي التي تتولى المسؤولية التطوعية لمشاركة الشباب التابعة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أنها توفر الدعم للفتيات في تطوير مهارات من خلال ربطهن ببرامج مثل (U-Report) و(Learning Passport) وأنه من خلال انضمام الفتيات، فأنهم يتمكن من اكتساب المهارات الرقمية، وإيجاد منصات مناسبة للتعبير عن آرائهن وتولي أدوار نشطة في مجتمعاتهن.

ونقل التقرير عن دانيا قولها "أعمل على تمكين الشباب، وخصوصاً الفتيات، من خلال الانخراط الرقمي، وبرامج القيادة"، مشيرة إلى أنها تتعاون مع مجموعات الشباب والحكومة والمجتمعات المحلية من أجل تحقيق كل ذلك.

كما تناول تجربة الشابة شهد بطرس بلبل، وهي متطوعة أخرى في الأمم المتحدة تعمل كمسؤولة تواصل، حيث يركز عملها على سرد القصص التي تبرز من خلالها احتياجات وتطلعات الفتيات في التعليم والصحة والحماية.

ونقل التقرير عن شهد بلبل قولها، إن "عملي يساهم في تكبير أصوات البنات، ويتحدى النمطية، ويساهم في خلق الفرص لهن لقياد التغيير في مجتمعاتهن".

كما نقل التقرير عن إسراء الجبوري التي تعمل لصالح "اليونيسف"، قولها، إن المتطوعات في الأمم المتحدة، يقلصن الفجوة بين المجتمعات العراقية وبرامج "اليونيسيف"، ويساهمن في تمكين الفتيات بأن يكن نموذجاً لهن.

وقال التقرير إن متطوعات الأمم المتحدة يلهمن التغيير على أرض الواقع، ومن خلال فتاة إلى الأخرى، مضيفاً أنه مع اقتراب اليوم العالمي للمرأة السبت المقبل، فإن رسالتهن تقدم التشجيع للعديد من الفتيات.

ونقل التقرير عن دانيا النجفي التي قال إنها تطمح إلى أن يتم الاستماع إلى أصوات الفتيات وتقدير مهاراتهن، وألا تكون لأحلامهن حدود، قولها إن "كل فتاة تستحق فرصة التعلم والقيادة وتشكيل مستقبلها، ودعونا الجميع إلى كسر هذه الحواجز، والوقوف بصلابة، وبناء عالم يوفر لكل امرأة وفتاة الفرصة للحلم الكبير والعيش بالكامل".

ترجمة وكالة شفق نيوز