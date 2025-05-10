متطلبات أطباء العراق على طاولة الحكومة

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، على ضرورة توفير الدعم الكامل للأطباء وتمكينهم من أداء مهامهم الإنسانية والمهنية.

جاء ذلك خلال استقباله نقيب الأطباء العراقيين، حسنين صفاء شبر، ونقيب أطباء الأسنان، أركان مسلم، كل على حدة.

‏وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير أكد خلال استقباله شبر على "دعم الحكومة المستمرّ لشريحة الأطباء، وحرصها على تلبية جميع متطلبات عملهم، استمراراً لنهجها في دعم مختلف الشرائح، الذي تجسّد باستضافة رؤساء النقابات في جلسات مجلس الوزراء، وقد كان نقيب الأطباء من بين المستضافين فيها".

وأوضح السوداني، "أهمية النقابات ودورها الفاعل في إسناد برامج الحكومة، كونها الظهير للمؤسسات الحكومية، بما تضمه من كفاءات تمثل مختلف العاملين في قطاع العمل الحكومي".

وعن تفاصيل اللقاء مع نقيب أطباء الأسنان، ذكر مكتب السوداني في بيان آخر ورد للوكالة، أن "اللقاء مع مسلم استعرض واقع القطاع الصحي وسبل دعمه وتطويره بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين ولاسيما من خلال قرارات الحكومة لتحسين المنظومة الصحية، التي اتخذتها في ضوء استضافة نقيب أطباء الأسنان في مجلس الوزراء ومناقشتها الورقة المقدمة من النقابة واتخاذ ما يلزم من إجراءات تعزز كفاءة عمل الأطباء وتوفر متطلباتهم".

وأكد السوداني، "أهمية الدور الحيوي الذي يضطلع به الأطباء في خدمة المجتمع"، مشدداً على "ضرورة توفير الدعم الكامل لهم وتمكينهم من أداء مهامهم الإنسانية والمهنية".