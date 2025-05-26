"متضررون من إزالة التجاوزات".. عامر الفيلي يكشف تفاصيل الهجوم على منزله ومكتبه ببغداد

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس محافظة بغداد عامر الفيلي، يوم الإثنين، عن تفاصيل الهجوم على منزله ومكتبه في العاصمة بغداد ليلة أمس.

وقال الفيلي، لوكالة شفق نيوز، إنه "لقد عملنا على تأهيل شارع الكفاح بالكامل، انسجامًا مع رؤية الحكومة وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في تطوير مناطق بغداد القديمة، وقد بذلنا جهدًا كبيرًا في هذا السياق للنهوض بالبنية التحتية وإزالة التجاوزات بما يحقق المصلحة العامة، لكن للأسف لم يرق هذا العمل للبعض ممّن تضررت مصالحهم جرّاء إزالة التجاوزات على الشارع والساحات العامة، ما دفعهم – على ما يبدو – إلى اتخاذ مواقف عدوانية وغير قانونية".

وأضاف انه "تم فتح تحقيق رسمي بالحادث من قبل الجهات المختصة، وقد أُلقي القبض على تسعة من الخارجين عن القانون حتى الآن، وهم قيد التحقيق وسيُعرضون على القضاء العادل، الذي نؤمن تمامًا باستقلاليته ونزاهته في إنفاذ القانون وتحقيق العدالة".

وبين "نحن على يقين بأن هذا الاعتداء لم يكن عفويًا، بل تقف خلفه أطراف وأشخاص يتضررون من جهودنا في محاربة الفساد والتجاوزات، وقد تكون لهم ارتباطات سياسية، ونحن نثق بأن التحقيقات الجارية ستكشف الحقيقة كاملة، وسنعلن للرأي العام كل من يثبت تورطه في هذا الاعتداء بعد انتهاء التحقيقات وإجراءات القضاء".

وأكد الفيلي "هذا الاعتداء لن يُثنينا أو يُضعف عزيمتنا، بل سيكون دافعًا إضافيًا لمواصلة مهامنا الخدمية والرقابية بكل إصرار، وسنستمر في خدمة أهلنا ومناطقنا، والعمل على تطويرها، ومحاربة الفساد والتجاوزات، ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه التعدي على القانون أو تعطيل مسيرة الإصلاح".

وكان منزل ومكتب عضو مجلس محافظة بغداد عامر داود الفيلي، تعرض ليلة أمس، إلى اعتداء من قبل مجموعة اشخاص، وتم تهديدة.