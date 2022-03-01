متداول على أنه من حرب أوكرانيا.. مواقع التواصل تعج بفيديو لإنقاذ طفلة عراقية

شفق نيوز/ فنّد موقع "بووم" الهندي، يوم الثلاثاء، مقطع فيديو يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عالميا، على انه من الحرب الروسية-الاوكرانية، مشيراً الى أنه يعود لإنقاذ طفلة عراقية خلال معارك تحرير الموصل من داعش في عام 2017.

الموقع وفي تقرير له ترجمته وكالة شفق نيوز، أكد أن "الفيديو الذي يعود الى حزيران/يونيو 2017، يظهر موظف اغاثة امريكي يركض بلا خوف وسط اطلاق نار كثيف من اجل انقاذ فتاة عراقية صغيرة، لكن يجري تداول الفيديو حاليا على انه من اوكرانيا في ظل الهجوم العسكري الروسي".

ولفت الى ان "موقع التواصل الاجتماعي تغص بالاخبار والصور التي تتحدث عن المصاعب المعاناة التي يواجهها الاوكرانيون بسس الحرب التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي".

واوضح التقرير ان الفيديو المفبرك والمنتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعية حاليا، يظهر تحت عنوان "اذا كنت تريد ان ترى بطلا حقيقا فلا تفوت مشاهدة هذا الفيديو". وهناك نسخة من الفيديو تصاحبها اغنية هندية.

ودقق الموقع الاخباري بالفيديو الذي تبين انه من مدينة الموصل العراقية خلال معارك تحريرها من داعش، وان شبكة "سي بي اس نيوز" الامريكية في ذلك الوقت نشرته تحت عنوان "موظف اغاثة امريكي يركض وسط اطلاق نار من داعش لانقاذ فتاة صغيرة".

ويشير تقرير الشبكة الامريكية الى ان الرجل في الفيديو اسمه ديفيد اوبانك الذي جازف بحياته من اجل انقاذ الفتاة وسط اطلاق نار قناصة من داعش.

ويتضمن تقرير القناة الامريكية مقابلة مع اوبانك الذي يتحدث عما جرى ويشير الى ان افراد عائلة الفتاة ربما قتلوا، وان الضابط العراقي الذي كان في مكان الحادث وقتها اعرب عن نيته تبني الطفلة.