متحدث رسمي يؤكد اختطاف الناشط البيئي جاسم الاسدي على يد جماعة مسلحة

شفق نيوز/ أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، يوم الإثنين، اختطاف الناشط البيئي جاسم الاسدي على يد جماعة مسلحة.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تتابع الأجهزة الأمنية المختصة وبشكل مكثف موضوع اختطاف واقتياد المواطن ( جاسم الأسدي) على طريق بغداد - حلة، للوصول إليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبي هذا الفعل الإجرامي مهما كانت انتماءاتهم".

وأضاف، ان "هكذا مواضيع خارجة عن القانون لايمكن التهاون معها في ظل حكومة تفرض سلطة القانون وتتعامل مع الجميع على حد سواء".

وتابع رسول، "في الوقت الذي نستذكر فيه دور جاسم الأسدي في حماية بيئة الاهوار، نهيب بابناء عشائر بني أسد التي عرفت بمواقفها الكبيرة والاصيلة، بالحكمة وفسح المجال امام سلطات انفاذ القانون لممارسة مهامها بمهنية للوصول إلى الجناة والقبض عليهم وايقاع أقصى العقوبات بحقهم".

كشفت عائلة الناشط البيئي المعروف في جنوبي العراق، جاسم الاسدي، اول امس السبت، عن اختطافه من قبل قوة مسلحة "خارج إطار القانون".

وابلغ ناظم الاسدي شقيق الناشط المختطف جاسم الأسدي، وكالة شفق نيوز، ان "قوة مسلحة اعترضت طريق شقيقي عند حدود العاصمة بغداد، وقامت باختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة المصدر".

ونفى، أن "يكون الاختطاف متعلق بقضية الرقابة والإشراف على هور الدملج"، فيما " رفض توضيح ما إذا كان شقيقه تعرض لتهديدات بوقت سابق قبل اختطافه من عدمه.

والاسدي معروف في الأوساط الدولية المختصة بمجال البيئة الخاصة بالاهوار، كما انه يشغل رئاسة منظمة طبيعة الاهوار التي تعنى بنقل واقع الاهوار إلى المنظمات العالمية.