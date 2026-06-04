متحدث النفط الجديد: الوزارة تولي أزمة البنزين أهمية قصوى

شفق نيوز– بغداد

أكد المتحدث الرسمي "الجديد" باسم وزارة النفط سليم الركابي، اليوم الخميس، أن الوزارة تولي ملف أزمة البنزين "أهمية بالغة"، وتواصل استنفار جهودها وتشكيلاتها لمعالجة الموقف في محطات الوقود.

وقال الركابي، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن الوزارة نشرت إيضاحاً رسمياً أمس، بشأن أزمة البنزين في محطات التعبئة، مبيناً أن الجهات المعنية تعمل على متابعة الملف بشكل مباشر.

ويأتي هذا التصريح كأول موقف رسمي للمتحدث الجديد، عقب صدور أمر وزاري بتعيينه بديلاً عن المتحدث السابق الذي تم إعفاؤه من منصبه على خلفية ما وُصف بـ"الإخفاقات المتكررة" في التصريحات الإعلامية المتعلقة بأزمة البنزين، مع إسناد مهام المكتب الإعلامي للوزارة إليه، وتكليف متحدث جديد من الدائرة الاقتصادية.

وكان المتحدث السابق قد نفى في تصريحات سابقة وجود أي أزمة في البنزين، مؤكداً أن المادة متوفرة، وعازياً الازدحامات في المحطات إلى ارتفاع الطلب نتيجة تنقل المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى واقتراب زيارة عيد الغدير، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك أجهزة التبريد في المركبات.

وفي تطور سابق، أقرت وزارة النفط بوجود نقص في إمدادات البنزين، بعد نفيها المتكرر لذلك، عازية الأزمة إلى تداعيات الأحداث في المنطقة وانسحاب شركة أجنبية من مشروع في مصافي الجنوب لأسباب أمنية، ما أدى إلى خسارة تُقدّر بنحو 4 إلى 5 ملايين لتر يومياً من البنزين عالي الأوكتان.

وأوضحت الوزارة أن معدل الإنتاج يبلغ نحو 30 مليون لتر يومياً، فيما ارتفع الاستهلاك إلى نحو 34 مليون لتر يومياً، وصولاً إلى 35 مليون لتر في بعض الأيام، ما تسبب بفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مع تأكيدها استمرار العمل بطاقات المصافي القصوى وتغطية الطلب عبر إدارة المخزون المتاح.

ويعد بيان الوزارة هذا أول إقرار رسمي بأسباب أزمة البنزين المستمرة منذ نحو عشرة أيام، وسط استمرار ازدحام محطات الوقود في عدد من المحافظات.