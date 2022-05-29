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"متجاوزون" محتجون يقطعون شارعاً رئيساً في بغداد.. صور وفيديو

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-29T16:04:35+0000
"متجاوزون" محتجون يقطعون شارعاً رئيساً في بغداد.. صور وفيديو

شفق نيوز/ اقدم العشرات من المواطنين "المتجاوزين"، اليوم الاحد، على قطع شارع مهم في العاصمة بغداد احتجاجاً على قرار لإزالة منازلهم.

وقال مصدر امني، لوكالة شفق نيوز، إن "نحو 75 شخصاً من سكنة (معسكر الرشيد سابقاً)، والذي تحول الى مايسمى (دور التجاوز)،  نظموا، عصر اليوم، وقفة احتجاجية ضمن المدخل الشمالي للمنطقة احتجاجاً على قرار يقضي بازالة تلك الدور التي تعد تجاوزاً غير قانوني".

وأوضح المصدر، أن "المحتجين قاموا بقطع مؤقت للشارع المؤدي الى المدخل الشمالي، وهم يطالبون بالغاء قرار ازالة دورهم".

ويمثل تجاوز البعض لبنايات حكومية ومواقع عسكرية وأراضٍ عامة، احد المظاهر التي أعقبت إسقاط النظام السابق. ومع سعي الجهات الحكومية الى حل الآثار الناجمة عن التجاوز على تلك الأبنية والأراضي، الا أنها لم تفلح في حل كل التجاوزات التي أنتجت تجمعات سكانية عشوائية في بغداد والعديد من المحافظات.

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