متجاوزة 50 مئوية.. موجة حر شديدة تجتاح العراق هذا الأسبوع

شفق نيوز- بغداد

تشير نماذج الطقس في العراق، مساء الأحد، إلى ارتفاع متوقع في درجات الحرارة في جميع مدن البلاد، يبدأ خلال هذا الأسبوع ويستمر لعدة أيام، نتيجة تعاظم تأثير المنخفض الحراري الموسمي السطحي مع مرتفع جوي بالطبقات العليا.

وتوقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن تكون مدن جنوب البلاد هي الأكثر تأثراً بالارتفاع بدرجات حرارة خمسينية تُسجل خلال ساعات الظهيرة، متجاوزة 50 درجة مئوية بقليل في بعض الأماكن، تليها مدن الوسط والشمال لكنها تبقى ضمن مستويات مرتفعة وشديدة الحرارة.

كما تشير التوقعات، بحسب الهيئة، الى أجواء صافية ومشمسة عموماً، مع نشاط للرياح الشمالية الغربية على فترات خلال النهار تسبب تصاعداً للغبار في المناطق الصحراوية والطرق الخارجية.

وأوضحت أن هذا الأرتفاع في درجات الحرارة يعد متوافقاً مع طبيعة الموسم، إذ تدخل البلاد خلال هذه الفترة ذروة فصل الصيف، وهي المرحلة التي تسجل فيها أعلى درجات الحرارة سنوياً في العراق.

وفي ظل هذه الأجواء، شددت الهيئة على ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات ذروة الاشعاع من الساعة 11:00 قبل الظهر ولغاية 04:00 مساءً.

كما أكدت أهمية الإكثار من شرب السوائل، وعدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، والالتزام بإرشادات السلامة بعدم وضع المواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.