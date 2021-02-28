متجاوزة فرنسا وإيطاليا مجتمعتين.. محافظة عراقية تكشف عدد مواقعها الأثرية

شفق نيوز/ كشف مدير المتحف الأثري في ذي قار، عامر عبد الرزاق، يوم الأحد، عن وجود ١٢٠٠ موقع أثري بالمحافظة، مؤكداً في الوقت نفسه التنقيب في ٢٠ موقعاً فقط حتى الآن.

وأبلغ عبد الرزاق، وكالة شفق نيوز، أن الحجم الأثري في محافظة ذي قار يتجاوز آثار فرنسا وإيطاليا مجتمعتين"، لافتا إلى أن "التنقيب حدث في 20 موقعا أثرياً حتى الآن، أي بنسبة 1% فقط".

وأضاف، أن "أكثر المواقع المنقب فيها هو (أور الأثري) بنسبة لا تتجاوز الـ 5%، وأن هذه النسبة تم نقل من خلالها 37 ألف قطعة أثرية إلى جامعة بنسلفانيا، من غير الآثار المنقولة إلى عواصم متاحف وجامعات أوروبية، ومتاحف وطنية في العراق ".

وأشار عبدالرزاق، إلى أن "ذي قار هي المحافظة الوحيدة في العراق من شماله إلى جنوبه، التي تحتوي حاليا على 10 بعثات تنقيب، لكن جميعها متوقفة بسبب جائحة كورونا، وستعود للتنقيب في المحافظة فور انتهاء أزمة كوفيد 19".

ويعود معظم آثار ذي قار، إلى عصر فجر السلالات والحضارات السومرية والاكدية والبابلية والأخمينية والفرثية والساسانية والعصر الإسلامي، وتعد من أغنى مدن العالم، بالآثار الأثرية المهمة، إذ تضم بيت النبي إبراهيم وزقورة أور التاريخية، فضلاً عن المقبرة الملكية وقصر شولكي ومعبد دب لال ماخ الذي يعد أقدم محكمة في التاريخ.