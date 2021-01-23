سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

متاح في الصيدليات.. اكتشاف علاج "فعّال" ضد كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-23T20:55:09+0000
متاح في الصيدليات.. اكتشاف علاج "فعّال" ضد كورونا

شفق نيوز/ أعلن فريق من الباحثين من معهد مونتريال للقلب توصلهم إلى "عقار فعال" ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال المعهد الكندي في بيان إن العقار  هو Colchicine وهو يأخد عبر الفم ومعروف بالفعل ويستخدم لأمراض أخرى.

وشملت الدراسة 4,159 مريضا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا من خلال اختبار المسحة الأنفية (PCR).

وجد الفريق أن "الكولتشيسين" أدى إلى انخفاض الحاجة إلى التنفس الاصطناعي بنسبة 50 في المائة، والوفيات بنسبة 44 في المائة.

ويعتقد الفريق أن الدواء يمكن أن يساعد في تقليل الازدحام الحاصل في المستشفيات بسبب كورونا، كما يمكنه خفض تكاليف الرعاية الصحية.

وأظهر الدواء فعالية في منع "عواصف السيتوكين" التي يحدثها الجهاز المناعي للجسم، كما يحد الدواء من المضاعفات الناتجة عن كورونا.

وكولشيسين متاح في الصيدليات ويستعمل لعلاج النقرس منذ فترة طويلة.

وتعد الدراسة من أكبر الدراسات في العالم ضمن الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا.

وشملت الدراسة مرضى في كندا، والولايات المتحدة الأميركية، وأوروبا، وأميركا الجنوبية وجنوب أفريقيا، ونسق الدراسة مركز مونتريال لتنسيق التجارب السريرية (MHICC) التابع لمعهد مونتريال للقلب.

ومنذ بدء تفش فيروس كورونا في العالم أعلن عن فعالية عدد من الأدوية في مواجهته، وكان أشهرها هيدروكسي كلوركين الذي أثار الجدل والنقاش السياسي.

وحتى الآن اعتمدت لقاحات من قبل عدد من الدول، وبدأت بالفعل في تلقيح مواطنيها، فيما يستمر تفش الفيروس وحصد المزيد من الضحايا.

ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد اختبارات الكشف بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في الإصابات المشخصة.

وأصيب أكثر من 98,127,150 شخصا في العالم بالفيروس منذ ظهور الوباء، تعافى 59,613,300 منهم.

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 2,107,903 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019.

related

مدته 90 دقيقة.. علاج جديد "مذهل" لكورونا

Date: 2021-01-14 19:06:12
مدته 90 دقيقة.. علاج جديد "مذهل" لكورونا

بالوثائق.. تقرير البرلمان العراقي حول جائحة كورونا

Date: 2020-06-08 17:34:35
بالوثائق.. تقرير البرلمان العراقي حول جائحة كورونا

الصحة العراقية تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الوفاة الاولى بفيروس كورونا

Date: 2020-03-04 12:01:22
الصحة العراقية تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الوفاة الاولى بفيروس كورونا

بعد النجف .. واسط تخلو من كورونا

Date: 2020-05-12 08:55:41
بعد النجف .. واسط تخلو من كورونا

العراق يسجل اصابات جديدة بكورونا تلامس 5000 حالة

Date: 2020-09-03 13:34:47
العراق يسجل اصابات جديدة بكورونا تلامس 5000 حالة

مفوضية تضع اليد على اسباب زيادة اصابات كورونا في العراق وتحذر من الوفيات

Date: 2020-05-29 19:53:56
مفوضية تضع اليد على اسباب زيادة اصابات كورونا في العراق وتحذر من الوفيات

أمريكا قدمت أكثر من 46 مليون دولار مساعدات للعراق لمواجهة كورونا

Date: 2020-07-22 13:50:15
أمريكا قدمت أكثر من 46 مليون دولار مساعدات للعراق لمواجهة كورونا

العراق يعلن 1553 اصابة جديدة و1766 حالة تعاف بكورونا ويكرر تحذيره من الشتاء

Date: 2020-12-16 11:46:47
العراق يعلن 1553 اصابة جديدة و1766 حالة تعاف بكورونا ويكرر تحذيره من الشتاء