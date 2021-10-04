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مبنى محافظة كركوك الجديد يرى النور بعد عمل استغرق 8 سنوات

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-04T09:24:12+0000
مبنى محافظة كركوك الجديد يرى النور بعد عمل استغرق 8 سنوات

شفق نيوز / افتتح في كركوك، يوم الاثنين، مبنى المحافظة الجديد، وذلك بحضور المحافظ راكان الجبوري، وقائد شرطة المحافظة، ورئيس لنجة حقوق الإنسان النابية أرشد صالحي.

وقال مدير المشروع مهندس سامان محمد في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "مبنى محافظة ومجلس محافظة كركوك، شيدت على مساحة 25 دونما، بكلفة بلغت نحو 47.5 مليار دينار".

وأضاف محمد، أن "العمل بالمشروع بدأ منذ عام 2013، إلا أنه توقف بسبب ظروف دخول داعش لعدد من مناطق المحافظة، بالإضافة إلى الأزمة المالية التي ضربت العراق، كما توقف مرة أخرى بسبب أحداث (16 أكتوبر) ومرة ثالثة بسبب ظروف جائحة كورونا".

وأوضح أن "العمل بالمشروع كان قد أنجز 25 تشرين الثاني 2019، وأرجئ افتتاحه حتى اليوم".

ويقع مبنى المحافظة الذي رأى النور اليوم، على طريق بغداد – كركوك، مقابل جامعة كركوك جنوبي المحافظة، بحسب المهندس سامان محمد، مدير المشروع.

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