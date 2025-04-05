مبكراً.. محافظة عراقية تشهد توترات بسبب صور مرشحين للانتخابات (فيديو)

شفق نيوز/ شهدت محافظة الأنبار، مساء اليوم السبت، توترات إثر خلافات كلامية تطورت إلى اشتباكات بالأيدي على خلفية تعليق صور لأحد المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة.

وبحسب مصادر محلية، أفادت لوكالة شفق نيوز، فقد تطوّر خلاف نشب بين شبّان من منطقتي البوجليب والبوعساف في منطقة زنكورة غربي مدينة الرمادي مركز المحافظة بسبب صور مرشحين للانتخابات إلى مشادة كلامية واشتباك بالأيدي.

بدورها، تدخلت قوات الشرطة المحلية التي وصلت إلى الموقع وتمكنت من احتواء الموقف ومنع تصاعد التوتر أكثر.

ويأتي الحادث وسط أجواء انتخابية مشحونة تشهدها محافظة الأنبار، حيث بدأت حملات الترويج للمرشحين تظهر بشكل مكثّف في الشوارع والأحياء، ما يثير أحيانًا توتراً بين بعض المناطق.

ومن المفترض أن تجرى الانتخابات التشريعية العراقية، في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حسب موعدها الدستوري، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية قبلها بفترة وجيزة.