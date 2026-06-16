مباراة "أسود الرافدين" تقلص الدوام الرسمي في ديالى غداً الأربعاء

شفق نيوز- ديالى

قرر ديوان محافظة ديالى، مساء اليوم الثلاثاء، أن يكون الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة ظهراً.

وأرجع ديوان المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، هذا القرار إلى "لإتاحة الفرصة للجميع لمتابعة مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب النرويجي ضمن مباريات تصفيات كأس العالم".

ويستهل المنتخب العراقي مبارياته ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم 2026 يوم غد الأربعاء بمواجهة نظيره النرويجي عند الساعة 1:00 فجراً بتوقيت بغداد، على ملعب بوسطن، ضمن المجموعة التاسعة التي تضم أيضاً فرنسا والسنغال، في لقاء يسعى خلاله الطرفان لتحقيق بداية إيجابية.

ويدخل المنتخب العراقي المواجهة بعد تعرضه لأول خسارة له في عام 2026 أمام فنزويلا بهدفين دون رد في مباراة ودية أقيمت في 9 حزيران/ يونيو الجاري.

وخاض "أسود الرافدين" أربع مباريات هذا العام، حققوا خلالها انتصارين وتعادلاً واحداً مقابل هزيمة واحدة.

ويعتمد المنتخب العراقي في خط الهجوم على الرباعي علي الحمادي وأيمن حسين ومهند علي وعلي يوسف، في محاولة لاختراق الدفاع النرويجي مع انطلاق مشواره في البطولة.