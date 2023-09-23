مبادرة غير مضمونة.. متطوعون يعيدون الحياة للأسماك في سد الوند

شفق نيوز/ أطلق شابان من قضاء خانقين، يوم السبت، مبادرة لإحياء الثروة السمكية في سد الوند بأطراف القضاء شمال شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال الشابان لوكالة شفق نيوز، إنهما ألقيا أكثر من 2300 إصبعية أسماك في سد الوند، سعياً لتكاثر الأسماك وإحياءها في خانقين وجعل سد الوند محط إقبال الناس إلى جانب المنافع الاقتصادية الأخرى.

في السياق، أكد مختصون في خانقين، أن المبادرة تطوعية رغم العراقيل والظروف غير المتوقعة مستقبلاً حيال نجاح المبادرة.

بدوره، أوضح مدير سد الوند أحمد وسين، للوكالة أن "المبادرة محط ترحيب وبادرة كبيرة إلا أن السد يعود للحكومة ومن غير المتوقع السماح بالصيد فيه مستقبلاً".

وأضاف وسين، أن "هناك أوامر بمنع الصيد باستخدام الكهرباء والمفرقعات في عموم مناطق الصيد"، مشيداً بالوقت نفسه بـ"المبادرة الشبابية".

ويقع سد الوند، على نهر الوند جنوب شرق خانقين، ويبعد عن الحدود العراقية الإيرانية مسافة 6 كم، وهو سد إملائي ترابي ذو لب طيني، بطول 1342 متراً، وارتفاع 24 متراً، وكميات الخزن في بحيرة السد 38 مليون متر مكعب، والمساحة السطحية للبحيرة 6,200,000 متر مربع.