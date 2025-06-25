مبادرة شبابية لتوزيع الماء على طلبة السادس وذويهم في جامعة الأنبار (صور)

شفق نيوز- الأنبار

أكد نور الدين الحمداني، أحد منسقي المبادرة الشبابية في جامعة الأنبار، يوم الأربعاء، أن مجموعة من الشباب المتطوعين أطلقوا مبادرة إنسانية لتوزيع قناني الماء البارد على طلبة السادس الإعدادي أثناء أدائهم الامتحانات في الجامعة، وذلك تخفيفاً من وطأة الحر الشديد.

وأوضح الحمداني لوكالة شفق نيوز، أن "المبادرة انطلقت استجابةً للظروف الجوية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة التي تزامنت مع الامتحانات، إذ وفّرنا الماء البارد للطلبة أثناء دخولهم إلى القاعات الامتحانية".

وأضاف: "لاحقاً، ومع تزايد أعداد ذوي الطلبة المنتظرين خارج أسوار الجامعة، وساعات الانتظار الطويلة التي يقضونها تحت الشمس، وسّعنا المبادرة لتشمل العوائل أيضاً، ووزعنا عليهم الماء و ساعدناهم على إيجاد أماكن مظللة للجلوس".

وتابع أن "هذه الجهود جاءت بتمويل وتبرعات من أهل الخير في عموم مدن الأنبار، وتعبّر عن روح التضامن المجتمعي، والحرص على دعم أبنائنا الطلبة وعوائلهم في هذه الظروف الحساسة".

ودعا الحمداني إلى استمرار دعم هذه المبادرة قائلاً: "نأمل أن تستمر هذه المبادرات بدعم أهل الخير، وأن تمتد لتشمل خدمات أوسع في الأيام المقبلة، بما يليق بأهلنا وطلبتنا".