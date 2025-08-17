مبادرة "ريادة".. نصف مليون مسجل و 22 ألف فرصة عمل

شفق نيوز– بغداد

أفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، بتفاصيل مبادرة "ريادة" الهادفة إلى منح قروض وفرص عمل للشباب العاطلين عن العمل، مشيراً إلى تسجيل نصف مليون مشارك وخلق نحو 22 ألف فرصة عمل.

وقال في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس، اليوم، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ المبادرة وإطلاق القروض الشبابية الخاصة بالمتقدمين المؤهلين، مؤكداً أهمية المبادرة والصدى الإيجابي الذي لاقته في أوساط الشباب، لكونها تؤسس لواقع جديد في سوق العمل وتنمية القطاع الخاص عبر مشاريع صغيرة مرشحة لأن تصبح مشاريع كبيرة، وشدد على ضرورة اختصار الوقت في معاملات منح القروض للشباب.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق انسيابية إطلاق القروض وضمان استلام جميع الذين أكملوا إجراءاتهم، مؤكداً أن التعزيز من جانب البنك المركزي يمثل إضافة مهمة لتحقيق أهداف المبادرة.

وأشار الاجتماع إلى ما أنجزته المبادرة حتى الآن، إذ بلغ عدد المسجلين قرابة نصف مليون مشارك تتراوح أعمارهم بين 18 و50 سنة، وشارك أكثر من 90 ألفاً منهم في التدريب خلال 18 شهراً، فيما أكمل التدريب 48 ألف شخص، وتم تسليم 12 ألف قرض فعلياً، بمعدل إطلاق نحو مليار دينار أسبوعياً، ما أسفر عن خلق نحو 22 ألف فرصة عمل في مختلف نشاطات القطاعات التنموية الخاصة.

وأطلقت الحكومة العراقية مبادرة "ريادة" في مارس/ أذار 2023 لدعم الشباب من خلال تقديم قروض ومشاريع صغيرة تهدف إلى تعزيز القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة.

وبدأت الفعاليات التدريبية للمبادرة في يوليو/ تموز 2023، فيما أُطلقت الدفعة الأولى من القروض في مارس/ آذار 2024، مسجلة مشاركة واسعة من الشباب العراقي.