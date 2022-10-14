مبادرة ذي قار لإعادة تأهيل الكتب المدرسية المستخدمة تثير اعجاب التربية

شفق نيوز / أثنى وزير التربية، علي حميد الدليمي، اليوم الجمعة، على مبادرة تربوية أطلقها مجموعة من معلمي ومدرسي تربية محافظة ذي قار، تهدف إلى إعادة تأهيل الكتب المدرسية المستخدمة وإرجاعِها مرة أخرى إلى التلاميذ والطلبة.

وقال الدليمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الطريق الذي تسلكه هذه النخبة من الهيئات التدريسية والتعليمية يستحق منا كل الشكر والتقدير؛ لِما يقدمونه لهذا الوطن"، معرباً عن "ثقته في أن التميز سيكون هو دأب المكرمين في رحلة العلم والمعرفة والعمل الجاد".

وأضاف، أن هذه "الحملات التربوية تدل على أن المدرس والمعلم يؤديان رسالتهم التربوية المقدسة رغم كل التحديات والمعوقات الصعبة لأنهم لا يعرفون إلا النجاح والتقدم في أداء الأمانة والرسالة المكلفين بها".

كما وجه الوزير بـ"تكريم تلك النخب التربوية تقديرا لجهودهم خدمة للعملية التعليمية والمجتمع العراقي".