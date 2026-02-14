مبادرة برلمانية: نصف رواتب النواب والوزراء إلى خزينة الدولة

شفق نيوز- بغداد

دعا النائب عن كتلة بدر، كريم عليوي المحمداوي، يوم السبت، أعضاء مجلس النواب والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة إلى التبرع بنصف رواتبهم الشهرية أو أكثر لصالح خزينة الدولة، لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

وقال المكتب الإعلامي للمحمداوي في بيان، إن "النائب أطلق مبادرة وطنية عاجلة دعا فيها مجلس النواب والحكومة العراقية وكافة أصحاب الدرجات الخاصة، من مدير عام فما فوق، إلى التبرع بنصف رواتبهم الشهرية أو أكثر لصالح خزينة الدولة".

وأكد المحمداوي، بحسب البيان، أن "هذا الإجراء يجب أن يستمر لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى عام كامل، أو حتى تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة"، موضحاً أن "هذه الخطوة تهدف إلى إيجاد رافد مالي جديد للدولة، والمساهمة الفاعلة في تقليل الضرائب والتعرفة الجمركية التي تثقل كاهل الشعب".

وشدد على ضرورة أن "يتصدر المسؤولون من نواب ووزراء ومستشارين ومديرين عامين مشهد التضحية والوقوف مع الدولة في محنتها"، معتبراً أن هذا التنازل "جزء بسيط من رد الجميل لهذا البلد العظيم"، وخطوة لحماية المواطن من تبعات الأزمات المالية السابقة.

يشار إلى أن الحكومة العراقية اتخذت خلال الأشهر الماضية إجراءات لتعزيز موارد الخزينة ومواجهة أزمة السيولة، شملت زيادة الرسوم الجمركية وفرض استقطاعات على رواتب الموظفين، في وقت تشهد فيه البلاد تأخراً بصرف الرواتب ونقصاً مالياً.

ولم تمسّ هذه الإجراءات الرواتب والامتيازات الكبيرة لكبار المسؤولين، ما أثار انتقادات واسعة وتساؤلات بشأن عدالة تلك الخطوات وتأثيرها على الموظفين.