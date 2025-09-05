مبادرة "بذرة أمل" لتشجير المدارس والكليات استعداداً للعام الدراسي

شفق نيوز- بغداد

أعلن الأكاديمي في الجامعة العراقية علاء نجاح، اليوم الجمعة، عن مبادرات مشتركة بين طلبة الكلية وعدد من البلديات في بغداد لجمع البذور وزراعة الأشجار في المدارس والكليات ومناطق العاصمة، استعداداً للعام الدراسي المقبل.

وأوضح نجاح لوكالة شفق نيوز أن المبادرات بدأت مع عدد من طلابه بالتعاون مع أمانة بغداد وبلدية الرشيد، حيث شملت زراعة الأشجار بعدد من المدارس في منطقة السيدية ومتنزهاتها.

وأشار إلى أن المبادرة، التي مضى عليها عامان، أطلق عليها اسم "بذرة أمل"، وجُمعت خلالها البذور بمشاركة الأصدقاء والأقارب حتى توفرت كميات كبيرة لغرض الزراعة.

وأضاف أن حملة تشجير الجزر الوسطية في المدارس والكليات ستنطلق نهاية الشهر الحالي ومطلع الشهر المقبل، وفق التخطيط والتوجيهات الصادرة عن بلدية الرشيد، مشيداً بتعاون أمانة بغداد والدوائر البلدية في إنجاح هذه المبادرة.