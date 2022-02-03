مباحثات عراقية - سورية بشأن حصص المياه في دجلة والفرات

شفق نيوز/ يبحث وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني في دمشق، يوم الخميس، توحيد الرؤى العراقية السورية حول حصص البلدين في مياه نهري دجلة والفرات.

ووصل الوزير العراقي والوفد المرافق له إلى دمشق أمس الأربعاء في زيارة إلى سوريا تستمر يومين.

وذكرت صحيفة "الوطن" السورية على موقعها الإلكتروني أن الوزير العراقي سيلتقي اليوم وزراء الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، ووزير الموارد المائية تمام رعد، والإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، والزراعة محمد حسان قطنا.

وقالت مصادر للصحيفة إن اللقاءات تهدف إلى توحيد الموقف العراقي - السوري بخصوص الحصول على حصصهم المائية من مياه نهري الفرات ودجلة، ومطالبة تركيا بإطلاق مياه النهرين وفقاً لما هو متفق عليه، والمعمول به دولياً بخصوص الدول المتشاطئة، باعتبار أن العراق دولة مصب للنهرين وسوريا هي دولة عبور.

وأشارت المصادر إلى أن "الإجراءات التركية الجائرة والسدود التي أقامتها على النهرين أثرت على منسوب النهرين نتيجة انخفاض إطلاق المياه، ما تسبب بأضرار كبيرة لكلا البلدين، وهذا يستدعي توحيد مواقفهما تجاه هذه النقطة".

ولفتت المصادر إلى أن بغداد بصدد تنظيم مؤتمر دولي في مارس (آذار) القادم، بخصوص موضوع إطلاق نهري دجلة والفرات من تركيا وكذلك إيران، وزيارة وزير الموارد المائية العراقي تأتي في هذا الصدد.