مباحثات رسمية لتقديم الخدمات الطبية المجانية للجالية العراقية في تركيا

شفق نيوز/ بحث وزير الصحة العراقي، يوم الأحد، مع السفير التركي لدى بغداد التعاون في مجال مجابهة جائحة كورونا وتقديم الخدمات الطبية المجانية للجالية العراقية في تركيا.

وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الصحة والبيئة حسن التميمي استقبل سفير جمهورية تركيا في العراق فاتح يلدز اليوم الاحد، في مقر مكتبة بالوزارة، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون في مجال مجابهة كورونا وتقديم الخدمات الطبية المجانية للجالية العراقية في تركيا واخر المستجدات في البلدين والتأكيد على التواصل في مختلف المجالات الصحية وتبادل الخبرات العلمية والتجارب البحثية".

واستعرض التميمي "التطور الكبير الحاصل في استجابة وزارة الصحة العراقية في التعامل مع الجائحة وارتفاع نسب الشفاء وانخفاض نسب الوفاة مقارنة بدول العالم الاخرى فضلا عن تطور الفحوصات المختبرية".

واشار وزير الصحة العراقي الى "متابعة عمل الشركات التركية لإتمام المستشفيات التي تنفذها في العراق وضرورة ادخالها للخدمة باسرع وقت ممكن".