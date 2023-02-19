مباحثات حكومية لتخصيص قطع اراض لفئتين من العراقيين

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الجلسة الرابعة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم.

وجرى خلال الجلسة بحث تطورات الأوضاع العامة في المحافظات، ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات اتُّخذت في جلسات سابقة، إلى جانب مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارت بشأنها.

واستعرض وزير الكهرباء خلال الجلسة خطة الوزارة لموسم الصيف المقبل، وآلية تنفيذها مع المحافظات، وأهمّ التحديات والعقبات والمعالجات الكفيلة بتجاوزها، وذلك بحضور وكيل وزير النفط وعدد من المديرين العامين في وزارة النفط. وقد طرح المحافظون مقترحاتهم واحتياجاتهم في مجال تأمين التيار الكهربائي وأعمال الصيانة.

كما استعرض المحافظون المشاريع التي تم إنجازها في محافظاتهم خلال شهر، التي تحددت وفق أولويات تضمنها المنهاج الوزاري للحكومة.

وفي هذا الصدد، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن تصبّ المشاريع الحالية والمستقبلية في جانب الخدمات وتلامس حاجات المواطنين، وتكون واضحة للعيان خلال فترة وجيزة.

وجرى خلال الجلسة مناقشة موضوع تخصيص قطع أراضٍ لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين؛ لبناء مجمعات سكنية. وقد تقرر تشكيل لجنة مشتركة بهذا الخصوص من الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ووزارتي الزراعة والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، فضلاً عن مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين.