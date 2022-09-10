ما يقارب 1000 رحلة في آب.. النقل: نتوقع زيادة في رحلاتنا الجوية الشهر الجاري بسبب الاربعينية 

شفق نيوز / أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، تنفيذ 998 رحلة طيران خلال شهر آب الماضي، فيما توقعت زيادة عدد الرحلات في الشهر الجاري لأسباب عدة أبرزها زيارة الاربعينية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن إجمالي عدد الرحلات التي نفذها أسطول الخطوط الجوية العراقية خلال شهر آب الماضي بلغت 998 رحلة مباشرة نفذت من المطارات المحلية العاملة في العراق الى مختلف الوجهات الإقليمية والدولية وبالعكس وتم من خلالها نقل 161,529مسافراً.

ونقل البيان عن مدير عام الشركة كريم كاظم حسين قوله إن "جميع الرحلات نفذت في توقيتها المحدد على جدول رحلات الشركة من دون أي معوقات، بنسب إمتلاء عالية".

وأضاف حسين أن "من المرجح تحقيق زيادة في عدد الرحلات والمسافرين خلال شهر أيلول الجاري لتزامنه مع الزيارة المليونية لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام فضلاً عن التوجيهات الحثيثة من قبل وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي لتطوير عمل الشركة وافتتاح مكاتب جديدة للناقل الوطني في بلدان عدة، وكذلك إستمرار العمل على إطلاق عروض السفر التشجيعية والتنافسية لمختلف القطاعات لتتلائم مع رغبة المسافرين".

وسجلت مطارات العراق فضلا عن منافذه بحرا وجوا دخول زائرين من دول شتى أبرزها إيران ودول خليجية للمشاركة في زيارة الاربعينية.

وبلغت أسعار الطيران بين العراق وإيران، في الأول من أيلول الحالي، مستويات قياسية بين البلدين للفرد الواحد، إذ بلغت أسعار الطيران للفرد الواحد بلغت بين مشهد والنجف 420 دولاراً، بينما بين طهران والنجف وصل سعر الرحلة للفرد الواحد 220 دولاراً"، وفق وكلاء لشركات طيران.

ويأتي إعلان وزارة النقل بشأن حركة الطيران، تزامنا مع إعلانها ، يوم الخميس 8 أيلول 2022، تكليف كريم كاظم حسين بمهام إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية خلفاً لعباس عمران الزبيدي.

وقررت وزارة النقل، مطلع شهر أيلول الجاري، سحب يد مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية السابق عباس عمران موسى لمدة شهرين على خلفية التحقيق في قضية الطائرات العاطلة عن العمل.

وكشف مكتب وزير النقل، في شهر آب/أغسطس الماضي عن وجود أكثر من (20) طائرة لدى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية "غير عاملة" ولم تخضع للصيانة والادامة، عاداً هذه الحالة "مؤشر فساد كبير" تمنع تعظيم الإيرادات المالية للشركة.